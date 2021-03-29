"مدير تعليم مكة" يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لـ"مدرستي تبرمج"

مسابقة تهدف لنشر ثقافة البرمجة والإبداع والابتكار والتحول الرقمي

ترأس المدير العام للتعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمسابقة "مدرستي تبرمج"؛ مؤكدًا أهمية دور المسابقة في صناعة ثقافة البرمجة والإبداع والابتكار والتحول الرقمي في مواكبة الاتجاهات التعليمية الحديثة، محفزًا أعضاء اللجنة البالغ عددهم ما يقارب ٣٩ عضوًا في الإدارات المعنية بتفعيل مسابقة "مدرستي تبرمج".

وتأتي المسابقة سعيًا في تحقيق أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية 2030، في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحول إلى مجتمع المعرفة الرقمية وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الاستراتيجي، عبر تبنيها لمفهوم المعرفة الرقمية وتمكينه.

ونتيجة لتمتع المملكة ببنية رقمية قوية أسهمت في تسريع عملية التحول الرقمي؛ فقد أطلقت وزارة التعليم -بالتعاون مع شركة مايكروسوفت- المسابقة الوطنية الرقمية (مدرستي تبرمج)؛ حرصًا على إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية في عالم التقنية والبرمجة، إضافة إلى أنها تهيئ الطلبة للمنافسة المحلية والدولية والدخول في المنظومة العالمية المعرفية؛ لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.