دوري الأمير محمد بن سلمان: الفيحاء يسقط الوحدة بثنائية "فيلانويفا"

تغلب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم على نظيره الوحدة بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح كارلوس فيلانويفا لاعب خط وسط فريق الفيحاء في تسجيل الهدفين عند الدقيقتين 28 و69.

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وظل الوحدة رابعاً بـ33 نقطة.