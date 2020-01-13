"انتبهوا لأبنائكم".. شاهد السقوط المخيف لطفل من سيارة مسرعة

في الهند وشرطي: لو اتبع الأب تعليمات السلامة لما وقع الحادث

"انتبهوا لأبنائكم أثناء قيادة السيارة"، بهذه النصيحة علق ضابط شرطة هندي على مقطع فيديو مروع نشره على موقع "تويتر"، يكشف عن لحظة سقوط طفل من سيارة يقودها والده على أحد الطرق.

وحسب موقع "كاتش نيوز" الإخباري الهندي، نشر الضابط بانكاج ناين، من شرطة ولاية هاريانا شمالي الهند، لقطات لحادث وقع على أحد الطرق دون أن يحدد مكان أو زمن الواقعة.

ويظهر الفيديو سيارة بيضاء هاتشباك تسير على أحد الطرق، وعند أحد المنحنيات الحادة، دارت السيارة بسرعة متوسطة، وفجأة انفتح باب السيارة الخلفي، وسقط منه طفل، وفي أقل من ثانية كانت سيارة وحافلة و"توك توك" يحيطون بالطفل على الطريق، لكنهم تمكنوا من التوقف قبل دهس الطفل، بينما أوقف والده السيارة وأسرع ليطمئن عليه ويعيده إلى السيارة المتوقفة.

وأكد الضابط "ناين" على ضرورة اتباع تعليمات السلامة أثناء قيادة السيارة، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، حيث طالب قادة السيارات وأولياء الأمور بالتأكد من إغلاق أبواب السيارة بالقفل، خاصة الأبواب بجوار الأطفال، والتأكد من وضع حزام الأمان، ووضع الأطفال الصغار في مقاعدهم المخصصة لركوب السيارة وإحاطتها بحزام الأمان.

وقال "ناين": لو كان الباب مغلقًا بالقفل، وحزام الأمان مثبتًا حول الطفل، ما سقط من السيارة.