"الخليج ٢٨ للألعاب المائية".. إنجاز سعودي بـ3 ميداليات للسباح "الجميلي"

100م و50م فراشة و400م تتابع حرة.. ذهبيتان وبرونزية والاستعدادات سابقة

‏حقق السباح "مشاري الجميلي" بطل الخليج ولاعب ‎نادي جبه بمنطقة ‎حائل، الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق "١٠٠ متر فراشة" للفئة السنية "11- 12" سنة؛ وذلك في ‎البطولة الخليجية الثامنة والعشرين للألعاب المائية المقامة بدولة قطر.

هذا وقد حقّق "الجميلي" الميدالية الذهبية الثانية في سباق "٤ x ١٠٠ متر تتابع حرة"، والميدالية البرونزية "٥٠م فراشة".

‎وكان نادي جبه الرياضي قد أعلن في منتصف شهر يوليو الماضي انضمام سباح النادي، مشاري بن عبد الله صالح الجميلي، لمنتخب المملكة للسباحة في مدينة الدمام للاستعداد للمشاركة في بطولة الخليج ٢٨ للألعاب المائية التي تقام في قطر من ١٩-٢٢/ ٨/ ٢٠٢١م.