"القصبي": جائحة كورونا أظهرت الأهمية القصوى للإعلام المهني الاحترافي

خلال مشاركته في ندوة "شؤون الحرمين" عن خدمة الحجاج أثناء الجائحة

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن ظروف جائحة كورونا أظهرت مدى الأهمية القصوى للإعلام الموثوق القائم على المهنية والاحترافية؛ للقيام بالدور المحوري في تثقيف وتوعوية الشعوب الإسلامية.

وقال خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها رئاسة شؤون الحرمين بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا": حرصت المملكة على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي من أداء مناسك الحج والعمرة، بما يكفل الحفاظ على الصحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية.