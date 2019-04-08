ضيوف الملك يزورون معرض القرآن الكريم بالمدينة المنوّرة

ضمن المجموعة الـ 14 .. واطلعوا على أعمال جليلة تقوم بها المملكة

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، ضمن المجموعة الرابعة عشرة البالغ عددهم 225 معتمراً ومعتمرة من 27 دولة، معرض القرآن الكريم بالمدينة المنوّرة، واطلعوا على بعض الجوانب العظيمة والأعمال الجليلة التي تقوم بها المملكة، وتلقى عناية واهتماماً بالغاً من خادم الحرمين الشريفين، فيما يخص خدمة كتاب الله الكريم، واستمعوا إلى شرحٍ مفصّلٍ من قِبل المسؤولين.

كما تجوّل الضيوف ــ خلال زيارة المعرض الذي يأتي ضمن البرنامج الذي أعدّته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف البرنامج ــ في قاعات المعرض؛ منها: قاعة تاريخ القرآن الكريم، وقاعة الجهود القديمة في العناية بالقرآن الكريم، وقاعة جهود المملكة وولاة أمرها في العناية بالقرآن الكريم، كما تعرّف الضيوف على قصة جمع القرآن الكريم وترتيبه، حتى وصل إلينا مطبوعاً، وشاهدوا عدداً من النسخ القديمة للقرآن الكريم.

وفي ختام الزيارة أشاد الضيوف بالمعرض وما يمثله من عناية بالقرآن الكريم، مثمّنين دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية، مؤكدين أن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة هذه البلاد المباركة ليس بغريبٍ عليها، فالمملكة تقوم بالعناية بالإسلام والمسلمين.