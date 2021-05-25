"الصحة الفلسطينية": ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في قطاع غزة

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.
وقالت "صحة رام الله": إن قطاع غزة يشهد زيادةً في نسبة الإصابات، حيث بلغت 30%، نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير على القطاع.
وأكدت أنه لم تسجل في فلسطين أي إصابات بالطفرة الهندية، بالرغم من تسجيل العديد من الحالات في الدول المجاورة وخاصة الاحتلال.
بلغت 30 %.. نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير
حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.
وقالت "صحة رام الله": إن قطاع غزة يشهد زيادةً في نسبة الإصابات، حيث بلغت 30%، نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير على القطاع.
وأكدت أنه لم تسجل في فلسطين أي إصابات بالطفرة الهندية، بالرغم من تسجيل العديد من الحالات في الدول المجاورة وخاصة الاحتلال.