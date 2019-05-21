"الشورى": إعداد الحوافز الجاذبة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية

أكد أهمية تعزيز الموارد المالية لهيئة المدن الاقتصادية

طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة، والسعي لتعزيز مواردها المالية، مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، ودراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله.