اليونان: اكتشاف حالتَي إصابة جديدتين بكورونا من طالبي اللجوء

وصلا أخيراً إلى جزيرة ليسبوس

قالت مصادر بوزارة الهجرة اليونانية، يوم الجمعة، إنه ثبتت إصابة اثنين من طالبي اللجوء وصلا أخيراً إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا.

وبتسجيل الحالتين الجديدتين يتضاعف عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس على الجزيرة التي يقع بها أكبر مخيم للاجئين في اليونان إلى أربع حالات، وجرى اكتشاف الحالتين بين 70 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة خلال مايو.

ومنذ الأول من مارس، يخضع جميع المهاجرين الوافدين إلى ليسبوس لحجر صحي بعيداً عن مخيمات الجزيرة.

ومن ضمن المخيمات مخيم موريا المكتظ الذي يستضيف أكثر من 17500 طالب لجوء، بحسب آخر إحصاء رسمي في 13 مايو، والذي طالته انتقادات متكررة من مجموعات الإغاثة بسبب ظروف المعيشة المتدنية.