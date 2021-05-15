"الصحة": تسجيل 837 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1012 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 مايو 2021، تسجيل 837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 432269 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1012 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 416,759 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7147 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8363 والحالات الحرجة 1331 حالة.