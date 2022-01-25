أمانة الطائف تطرح 30 فرصة استثمارية

تشمل "مستشفياتٍ وأنديةً ومدارس"

طرحت أمانة محافظة الطائف -ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات- 30 فرصة استثمارية، ودعت الراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من العروض المقدمة.

وقال أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي: هذه الاستثمارات شملت مشاريع مختلفة؛ منها إنشاء وصيانة نادٍ نسائي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدارس خاصة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري كبير وغيرها من المشاريع.

وأشار إلى أن الأمانة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار عبر بوابة "فرص".

وبيّن أن أمانة الطائف ما زالت مستمرة في طرحها للفرص الاستثمارية المختلفة، والتي تهدف -من خلال هذا الطرح- إلى الإسهام في مشاركة التنمية المستدامة بالمحافظة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال؛ للاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.

وأضاف "القثامي": يمكن للراغبين الاطلاعُ وشراء كراسات الشروط والمواصفات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني "بلدي" www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص" للأجهزة الذكية.

يُذكر أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة مؤخرًا، جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص، والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المحافظة ودعمها اقتصاديًّا.