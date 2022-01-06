المختبر الإقليمي بصحة حائل يجري 3122 فحصاً لفيروس كورونا خلال ديسمبر

نفذ 4 لقاءات علمية.. وأجرى 4331 فحص هرمونات و2620 فحصاً مصلياً

كشف المختبر الإقليمي بصحة حائل عن كم الاختبارات التي أجراها خلال شهر ديسمبر المنصرم؛ حيث تضمنت 3122 فحصاً لفيروس كورونا.



وتفصيلًا: أجرى المختبر 4331 فحص هرمونات، و2620 فحصاً مصلياً، و4444 فحص فيروسات، و1640 فحص زواج، ونفذ 4 لقاءات علمية خلال تلك الفترة.



يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" لعام 2021م؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.