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قالت إن الوضع كان مستقرًا في أول أيام العام الدراسي

"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة.



وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.