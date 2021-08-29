"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة.
وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.
قالت إن الوضع كان مستقرًا في أول أيام العام الدراسي
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة.
وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.