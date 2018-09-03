الأعلى منذ 15 عاماً.. التضخم في تركيا يسجل 18% خلال أغسطس

أرقام أظهرتها بيانات رسمية والليرة تفقد 40% من قيمتها خلال 2018

في إشارة تُسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار مع تفاقم أزمة العملة التركية "الليرة"، أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في أنقرة ارتفع إلى 17.9% على أساس سنوي في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى في نحو 15 عاماً.

وضعفت العملة التركية فور صدور البيانات، وهي أعلى قراءة سنوية منذ أواخر 2003.

ووفقاً لـ"رويترز"، فإنه بحلول الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 6.6500 ليرة للدولار، متراجعة أكثر من 1.5% عن الإغلاق السابق.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، قفزت الأسعار 2.3% مقارنة مع الشهر السابق، وهي نسبة أعلى من التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز"، والتي أشارت فيه إلى تضخم نسبته 2.23%.

وتراجعت الليرة نحو 40% منذ بداية العام؛ جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.