لم يقل له سوى "الزم حدودك".. كاتب تركي يواجه السجن بتهمة إهانة "أردوغان"

"غيزان" يبلغ من العمر 77 عامًا.. ورشح سفيرًا أمميًّا للنوايا الحسنة

بعد نصف قرن من مسيرة فنية مظفرة حصد خلالها العديد من الجوائز، يواجه الممثل الكوميدي والكاتب التركي الشهير موجدت غيزان، الذي رشّح كسفير للنيات الحسنة لدى الأمم المتحدة؛ عقوبة السجن بتهمة "إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان؛ بحسب ما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وقال "غيزان" ممازحًا في مقابلة هاتفية: "مُنع ورود اسمي في الكلمات المتقاطعة".

ويعد هذا الممثل البالغ من العمر 77 عامًا، أحدث ضحية في المعركة التي شنها الرئيس التركي ضد من يسميهم "الفنانين المزعومين".

ويلاحق الممثل الكوميدي قضائيًّا مع زميله متين أكبينار البالغ من العمر 79 عامًا؛ بسبب تعليقات أدليا بها خلال برنامج تلفزيوني على قناة "هالك تي في" المعارضة، وقال "غيزان" وقتها: "لا يمكنك يا رجب طيب أردوغان أن تختبر وطنيتنا، اعرف حدودك".

وأثار التعليق استياء "أردوغان"، الذي يتهمه المدافعون عن حقوق الإنسان بالنزعة الاستبدادية، خصوصًا منذ محاولة الانقلاب عليه في العام 2016.

وطالب المدعي العام بعقوبة تصل إلى أربع سنوات وثمانية أشهر في السجن للممثلين الكوميديين.