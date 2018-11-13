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بولتون: الهدف هو خفض صادراتها النفطية إلى الصفر

مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعتصر إيران بشدة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران، وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.

وأضاف: الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر وفق رويترز.

وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات هذا الشهر على إيران