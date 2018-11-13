مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعتصر إيران بشدة

بولتون: الهدف هو خفض صادراتها النفطية إلى الصفر

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران، وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.
وأضاف: الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر وفق رويترز.
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات هذا الشهر على إيران

12

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 02:15 PM

بولتون: الهدف هو خفض صادراتها النفطية إلى الصفر

مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعتصر إيران بشدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

10 5,269

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران، وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.
وأضاف: الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر وفق رويترز.
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات هذا الشهر على إيران

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018