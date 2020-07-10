جامعة نجران تشارك في الندوة الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء بالبحرين

تم إيداع ملف براءة اختراع لمشروع قدمته في هيئة الملكية الفكرية السعودية

شاركت جامعة نجران بدعوة من جامعة البحرين في الندوة الافتراضية الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء، التي نظمتها جامعة البحرين في الفترة من 28- 29 /06/ 2020، والتي شارك فيها أكثر من 118 باحثاً تحت رعاية رئيس جامعة البحرين رياض حمزة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي، أن الجامعة شاركت ببحث بعنوان

"Radon detection using alpha scintillation KACST cell"، حيث يُعد

أحد نواتج المشروع البحثي المدعوم من إدارة منح البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث أسهم المشروع في تزويد الجامعة بعدد من الأجهزة، وحصول الجامعة على رخصة ممارسة البحث العلمي من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأضاف "السريعي": أنه "تم إيداع ملف براءة اختراع من نتائج المشروع في هيئة الملكية الفكرية السعودية".

ومن جانبه بيّن أستاذ الفيزياء النووية المشارك بكلية العلوم والآداب بالجامعة والباحث الرئيسي للمشروع أيمن عبدالمعطي، أن كفاءة الخلية الوميضية التي تم تجهيزها؛ للكشف عن غاز الرادون المشع تعادل 70% مقارنة بالنتائج المنشورة دولياً، والتي تعادل 71% وأن المادة الوميضية تم تحضيرها ودراسة خصائصها في مركز المواد المتقدمة بالجامعة بنجران ودراسة استجابتها لغاز الرادون في وحدة الوقاية من الإشعاع بالجامعة ويعد هذا تميزاً علمياً لمعامل الجامعة في هذا المجال.