"صحة جازان" تنفي ما يُتداول عن إعفاء مدير مستشفى بعد الملصق الصادم

أثار سخطًا واستياء بين أوساط المراجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي

نفت صحة جازان ما تم تداوله اليوم من خلال رسالة واتساب عن صدور قرار بإعفاء مدير أحد المستشفيات بالمنطقة على خلفية إغلاق قسم أمام المراجعين بسبب دورة تدريبية للموظفين.

وقال متحدث صحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق": إن ما يتم تداوله عن إعفاء مدير المستشفى غير صحيح.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان قد فتحت تحقيقًا موسعًا بعد أن وضع أحد الأقسام بمستشفى "أبو عريش العام" ملصقًا أمام المراجعين، دوّن عليه عبارة "جميع الموظفين في دورة تدريبية"، معتذرًا عن عدم استقبال الحالات مع تأجيل المواعيد ليوم آخر، وهو ما أثار حالة من السخط والاستياء بين أوساط المراجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تكشف عن ذلك.

وقالت: جارٍ التحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأفادت صحة جازان بأن استقبال الحالات مستمر بالقسم.