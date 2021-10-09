منْح مجموعة سليمان الحبيب الطبية شهادة الاعتماد الدولي بالمستوى السابع

قدّمتها الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، منحت الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية "HIMSS" جميع مستشفيات المجموعة "العليا- الريان- التخصصي- السويدي- القصيم- الخبر" شهادة الاعتماد الدولي بالمستوى السابع "HIMSS EMRAM Stage 7"، بعد أن حققت رقمًا قياسيًّا في تطبيق كل المعايير المعتمدة للمستوى السابع.



واجتازت المستشفيات، التقييم في عدة أيام بجميع متطلباته للفئات الخاصة، والمتمثلة في تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الملفات الإلكترونية والخدمات السريرية والمختبر والأشعة والصيدلية وصرف الوصفات الطبية، وتسريع الإجراءات الطبية، وحفظ خصوصية وسرية المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى.



ويُعد هذا الاعتماد من أعلى التصنيفات الدولية للمستشفيات، الذي نجحت المجموعة في الوصول إليه بفضل استراتيجيتها البنّاءة للتحول التام نحو المستشفيات الرقمية، وخلق بيئة إلكترونية خالية من التعاملات الورقية واتباع سياسات وأنظمة غير تقليدية، لتحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى، وتقديم نموذج صحي متفرد في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التركيز على التقنية في كل خدماتها لإثراء تجربة المريض، وسعيها لأن تكون بوابة لدخول التقنيات الطبية للمملكة وقيادة الابتكار بقطاع الرعاية الصحية.



وحرصت المجموعة منذ تأسيسها على التميز والتطوير المستمر، والاستفادة من الثورة الرقمية وإتاحة كافة خدماتها بشكل رقمي تام؛ وذلك عبر تطبيق أنظمة متطورة كنظام VIDA الإلكتروني، الذي يعد من الأنظمة التقنية المبتكرة لإدارة الإجراءات الطبية في مختلف مراحل تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تطبيق الأجهزة الذكية الذي يسهل الوصول لأكثر من 70 خدمة من خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين منه.



وتؤكد المجموعة عزمها على مواصلة العمل الجاد لصناعة تجربة ريادية، عبر تطبيق حلول وخيارات إلكترونية مبتكرة في مجال المعلوماتية الرقمية والصحية، موجهة الشكر والثناء لجميع منسوبي المجموعة الذين يثبتون على الدوام أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية والتأهيل والكفاءة والمهنية.



الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حققت الكثير من المنجزات على الصعيدين الدولي والمحلي، والتي من أبرزها تصدرها المراتب الأولى كأقوى شركات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وفق تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، ودخولها موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة Tele- ICU على مستوى العالم، وتفوقها على "150" منافسًا عالميًّا في سباق الحصول على جائزة التميز في الرعاية الصحية "UNIVANTS".. كذلك حصلت على جائزة الجودة الأوروبية "European Quality Award" عن تميزها في تقديم الخدمات النوعية، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، وجائزة الشرق الأوسط للتميز في خدمة المتعاملين من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، بالإضافة إلى حصول مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب على اعتمادات JCI، CBAHI، SRC، ECRI، CAP.