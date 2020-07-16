1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 62.574 إصابات

سجلت سلطنة عمان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1327 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.574 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 290 حالة وفاة؛ مشيرة إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 40.090 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 12:59 PM

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 62.574 إصابات

1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة عمان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1327 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.574 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 290 حالة وفاة؛ مشيرة إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 40.090 حالة.

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