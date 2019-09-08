"رئيس مجلس الشورى" يزور سريلانكا لتعزيز عمل لجنة الصداقة البرلمانية

"آل الشيخ" نوّه بالنمو الملحوظ للعلاقات بين البلدين ودورهما في مكافحة الإرهاب

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، إلى جمهورية سريلانكا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من رئيس البرلمان السريلانكي كارو جايا سووريا.

وكان في استقبال آل الشيخ؛ لدى وصوله رئيس البرلمان السريلانكي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبد الناصر الحارثي؛ وعدد من المسؤولين.

وسيلتقي آل الشيخ خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين بجمهورية سريلانكا، كما سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس البرلمان السريلانكي.

وأشار الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ في تصريح صحفي، إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتعزيز علاقات المملكة العربية السعودية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، في إطار سعي المملكة في بناء علاقاتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للمملكة مع دول العالم ويسهم في إبراز دورها ومكانتها السياسية والاقتصادية في العالم وبيان مواقف المملكة تجاه عديد القضايا العربية والإسلامية والدولية وجهودها في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

ونوّه بالعلاقات الثنائية السعودية - السريلانكية التي تمتد إلى عقود مضت وتقوم على أسس من التعاون والصداقة برعاية من قيادتَي البلدين، منوّهاً بالنمو الملحوظ للعلاقات الثنائية بين البلدين الذي يتوّجها عددٌ من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وأشار آل الشيخ؛ إلى أن المملكة تحرص على الإسراع في مساندة الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال مساعداتها التي تقدمها من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لافتاً إلى جهود الصندوق في تمويل عدة مشروعات في سريلانكا حرصاً من المملكة على توفير متطلبات التنمية واستدامتها في دول العالم.

ورأى أن المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا تشتركان في جانب حيوي مهم والمتمثل في مكافحة الإرهاب الذي طالت يده الغاشمة البلدين في فترة ماضية ولا تزالان تعملان بجد على كبح شروره ومحاربته فكراً وتمويلاً، فضلاً عن مجابهته أمنياً وعسكرياً، مؤكداً أن هذه الآفة لا ترتبط بدين ولا عرق.

وفي مجال التعاون البرلماني بيّن رئيس مجلس الشورى، أن الزيارة تهدف إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان السريلانكي، ومنها تعزيز عمل لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - السريلانكية، ومناقشة مجمل الموضوعات التي تدعم التنسيق البرلماني في مختلف المحافل التي يشترك بها المجلسان قارياً ودولياً وذلك ضمن الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة و دول العالم كافة.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لآل الشيخ؛ أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – السريلانكية، وهم نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية - السعودية السريلانكية أسامة الربيعة؛ وعطا السبيتي؛ والدكتورة فاطمة الشهري؛ ولينا آل معينا.