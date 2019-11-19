"الدفاع" تعلن عن وظائف للجنسين بالإدارة العامة للخدمات الطبية

تشمل عددًا من التخصصات على مستوى المَرافق والمستشفيات

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة.
وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة في تخصصات "أطباء، صيادلة، أخصائيين وفنيين صحيين، مهندسين وفنيين، تمريض، إداريين، والخدمات المساندة".
وأوضحت أنه للتقديم على الوظائف المطروحة، يمكن الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية:
https://talents.msd.med.sa/

وزارة الدفاع وظائف شاغرة الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

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19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 01:52 PM

تشمل عددًا من التخصصات على مستوى المَرافق والمستشفيات

"الدفاع" تعلن عن وظائف للجنسين بالإدارة العامة للخدمات الطبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة.
وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة في تخصصات "أطباء، صيادلة، أخصائيين وفنيين صحيين، مهندسين وفنيين، تمريض، إداريين، والخدمات المساندة".
وأوضحت أنه للتقديم على الوظائف المطروحة، يمكن الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية:
https://talents.msd.med.sa/

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وزارة الدفاع وظائف شاغرة الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

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