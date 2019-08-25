هطول أمطار متوسطة على "العيص".. و"الأرصاد" تؤكد استمرارها حتى مساء اليوم

"الدفاع المدني" يدعو لاتباع السبل الآمنة والابتعاد عن مجاري الأودية

شهدت بعض من مراكز محافظة "العيص" هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظة العلا والعيص وبدر وينبع، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية، أو النزول للمواقع المنخفضة في بطون الأودية، أو محاولات عبورها عند جريانها.