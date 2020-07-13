باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة

كررت دعمها الكامل وتضامنها مع السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية

أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، بهدف استهداف المدنيين والأهداف المدنية.

وأشاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم باعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة.



وأضاف البيان أن باكستان تكرر دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية.

