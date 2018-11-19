الإطاحة بـ"سريلانكي" تحرَّش بطفلة.. سحبها بالقوة من عمارة بجدة وأمها تنقذها

حاول فعل الفاحشة بها.. وبحضور رجال الأمن للموقع تم ضبطه والتحفظ عليه

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بوافد؛ تحرش بطفلة، وقام بسحبها من درج العمارة التي تسكنها بالقوة الجبرية، وحاول فعل الفاحشة بها، قبل أن تتمكن والدتها من إنقاذها، ولاذ بالفرار.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، مفاده تعرُّض طفلة في الثالثة عشرة من عمرها للتحرش الجنسي من قِبل شخص مجهول في حي الحمدانية بجدة. وأفاد المدعي بأن طفلته تعرضت للسحب من درج العمارة على يد مجهول، حاول فعل الفاحشة بها، وسحبها خارج العمارة، قبل أن تتمكن الأم من إنقاذها.

وبحضور رجال الأمن للموقع تم رصد الجاني، وضبطه، والتحفظ عليه، وهو سريلانكي الجنسية، وتم تسليمه إلى شرطة السامر لاستكمال الإجراء اللازم، ومن ثم إحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.