متظاهرون لبنانيون يطالبون بالكشف عن المتسببين في انفجار بيروت

علقوا المشانق ودعوا إلى محاسبة المتورطين

نظَّم مئات اللبنانيين اليوم السبت مظاهرات، تطالب بالكشف عن المتسببين في انفجار مرفأ بيروت.

واتجه المتظاهرون نحو قصر الرئاسة في بعبدا. وانتشر عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني عند المداخل المؤدية إلى قصر بعبدا، وفقًا لـ "فرانس 24".

ودعا المتظاهرون إلى محاسبة كل من له علاقة بانفجار المرفأ، وعلقوا المشانق بالطريق الرئيسي.