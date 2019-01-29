"نادي الإبل" ينظم رحلة استكشافية علمية رياضية لجميع المغامرين حول العالم

تنطلق "ركايب" من مدينة "أوبار" جنوب الربع الخالي وتنتهي بواحة "يبرين"

أعلن نادي الإبل السعودي عن إطلاق برنامج الرحلة الاستكشافية "ركايب"، والتي تنظم رحلة عبر الربع الخالي في مسيرة على ظهور الجمال لاكتشاف هذا الجزء الغالي من بلادنا الحبيبة، والتعرف على ثرواته الطبيعية والتراثية وطبيعته المناخية والجغرافية.

وتفصيلاً، يتيح النادي المشاركة في هذه الرحلة، والتي تعد الأولى من نوعها؛ لجميع المغامرين حول العالم في أجواء رياضية استكشافية، تهدف إلى التعريف بصحراء الربع الخالي للعالم والتثقيف بالجوانب الحضارية والثقافية، وتسليط الضوء على الفرص السياحية المتوفرة في المملكة في رحلة جريئة ومغامرة غير مسبوقة.

وتتميز صحراء الربع الخالي بأنها ذات قيمة جغرافية وتاريخية قيمة، حيث يمثل حوضاً هائلاً تصب فيه العديد من الأودية من كل الجهات، مما يجعله يتربع على مخزون هائل من المياه الجوفية كما تنتشر على سطحه الكثير من البحيرات الكبريتية والآبار الساخنة، إضافة إلى مجموعة من آبار النفط المكتشفة على أطرافه، وتنوع البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية التي يتفرد بها.

وتنطلق رحلة "ركايب" من مدينة "أوبار" المفقودة في أقصى جنوب الربع الخالي وبالقرب من الحدود السعودية - العمانية، ليصل المشاركون في نهاية مطاف الرحلة إلى الواحة يبرين جنوب العاصمة الرياض في مسافة تقارب 600 كيلو متر تستغرق 26 يوماً.

وتعد رحلة "ركايب" من المبادرات البارزة لنادي الإبل إلى جانب العديد من المبادرات والفعاليات التي ينفذها النادي منذ تأسيسه بهدف ترسيخ هذا المكون المهم في الثقافة العربية السعودية، والمساهمة في دعم القيم الوطنية كحماية الحياة الفطرية والبيئة.