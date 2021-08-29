"سبق" في أسبوع: الملك يوافق على تمديد فترة تصحيح "التستر".. والسماح بعودة المقيمين المتلقين جرعتَيْ اللقاح

ارتفاع الصادرات البترولية وغيرها بنسبة 52.1% والسماح بإحضار الجوالات للمدارس.. وحادث مختبر صيني تسبَّب بأول إصابة

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه على متابعة واسعة في أوساط القراء، فيما حرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، والتي كان أبرزها ما يلي:



برئاسة #خادم_الحرمين عبر الاتصال المرئي.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

عقد مجلس الوزراء، جلسته الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واستعرض مجلس الوزراء في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية.

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الملك يوجّه بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

رفع وزير التجارة، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 من المحرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.

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السماح بعودة المقيمين القادمين من الخارج والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة‏‫

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتًا للقادمين من عددٍ من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة.

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اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيات تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء الماضي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

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‏"المخابرات الأمريكية": أول إصابة بشرية بـ #كورونا سُجِّلت نتيجة حادث مختبر صيني

خلصت أوساط المخابرات الأمريكية أمس الجمعة إلى أن فيروس كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال مسؤولون في ملخص تقرير رُفعت عنه السرية يوم أمس الجمعة، إن أوساط المخابرات الأمريكية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19؛ ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بذلك الأمر.

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ارتفاع الصادرات غير البترولية والبترولية بـ #المملكة بنسبة 52.1 %

سجَّلت الصادرات السلعيَّة في الربع الثاني من عام 2021م ارتفاعًا عن الربع الثاني من عام 2020م بنسبة (99.4 %)، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب (جائحة كوفيد-19)، حيث بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021م، مرتفعة عن 119.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي (2020م)؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 96.5 مليار ريال، بنسبة (126.1 %).

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إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول 608 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى #تونس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وصلت أمس إلى تونس العاصمة، طائرة شحن إغاثية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 608 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا تمثل الدفعة الأولى من اللقاحات للإسهام في مكافحة آثار جائحة كورونا؛ استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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"التعليم": السماح بإحضار الجوالات للمدارس سيُسهِّل عملية الدخول

أكد مساعد المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي أن السماح بإحضار الجوالات إلى المدارس بدءًا من يوم الأحد المقبل لمن حصل على جرعتَين سيُسهِّل عملية الدخول إليها، موضحًا أن أبناءنا وبناتنا "على قدر المسؤولية"، ولافتًا إلى أن الأسرة تعد الشريك الأساس في التعليم والتوعية بجانب المدارس بشأن استخدام الجوال.

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حريق هائل في شاحنة ومركبات يوقف طريق مكة - جدة

‏باشرت فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية ثم تطور إلى احتراق شاحنتي نقل بضائع وعدد من المركبات بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطريق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة، نتيجة حادث مروري.

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