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في مساجد المشاعر تحقيقًا لرسالتها وتطبيقًا للبروتوكولات الصحية

وزارة الشؤون الإسلامية توظِّف التقنية في تقديم الفتاوى للحجاج عبر المرشد الآلي

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كثَّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدماتها التقنية في الحج الاستثنائي هذا العام 1442هـ، من خلال إطلاق خدمة "روبوت الفتوى الآلي" التي وفّرتها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، وذلك بمساجد المشاعر المقدسة ومقر الحملات تحقيقًا لرسالتها السامية في شرف خدمة الحجاج، وتقديم أرقى الخدمات لهم.



ويعمل "الروبوت الآلي" على تحقيق التواصل المرئي عن بُعد بين السائل والمفتي، ويسهم في توفير التوعية والإرشاد التي يحتاج إليها الحجاج طيلة موسم الحج في أجواء صحية وبيئة آمنة بالمشاعر المقدسة.



كما يعمل "روبوت الفتوى" بنظام تحكُّم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة، ويضم خاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد، مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة طيلة موسم الحج بالمساجد ومقر الحملات لخدمة ضيوف الرحمن.



وتأتي هذه الجهود المباركة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية تماشيًا مع توجيهات القيادة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام.