حاجة "إندونيسية" مفقودة تستنجد بـ"الصحة".. و 937 يعالج البلاغ في 55 دقيقة

لجأت إلى مركز صحي.. وتم ترجمة بلاغها وإيصالها إلى حملتها

ساهمت "الصحة" ممثلة في مركز (937)، في مساعدة حاجة إندونيسية ضاعت عن حملتها أثناء الوقوف على صعيد عرفات أمس.

وتفصيلاً.. استنجدت الحاجة بالعاملين في مركز صحي عرفات ٣٠، حيث دخلت للمركز وهي لا تحمل أي سوار أو إثبات لشخصيتها، فيما كانت لا تتحدث العربية أو الإنجليزية .

وعلى الفور أجرى العاملون بالمركز اتصالاً بمركز 937 والذي يوفر خدمة الترجمة، ليتم التواصل مع الحاجة بلغتها والاستعلام عن حملتها والبحث عن هواتف الحملة ومساعدة الحاجة إلى العودة لمقر الحملة حيث استغرقت معالجة البلاغ ٥٥ دقيقة فقط.

يشار إلى أن مركز (937)، يعد ضمن منظومة "الصحة" العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ.

ويعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".

ويقدم المركز عدة خدمات منها خدمة الاستشارات الطبية للحجاج و "البلاغات العاجلة"، وخدمات الرد على الاستفسارات عن المرافق الصحية، وخدمات الحجاج المفقودين.