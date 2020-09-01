موريتانيا.. تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي حتى 9 سبتمبر القادم

في ظل تواصل انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد ودول الجوار

قررت الحكومة الموريتانية، تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" أمام الرحلات الخارجية حتى 9 سبتمبر القادم.

ويأتي تمديد إغلاق المطار في وجه الرحلات الدولية، في ظل تواصل انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، وفي دول الجوار.

واتخذت الحكومة قرار تمديد الإغلاق قبل نهاية قرار التمديد السابق، والذي ينتهي بنهاية اليوم الأخير من شهر أغسطس.

واستثنت الحكومة من قرار الإغلاق طائرات الشحن، وطائرات الإسعاف الطبي؛ فضلًا عن طائرات ذات إعفاءات خاصة.

وكانت موريتانيا قد أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران منتصف مارس الماضي.