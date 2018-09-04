" تحسبونه بس نسيان".. أكبر حملة توعوية بـ"الزهايمر" في الرياض

تهدف إلى رفع الوعي بالمرض وتغيير نظرة المجتمع عن أعراضه

تنطلق بالتزامن مع شهر سبتمبر الحملة التوعوية "تحسبونه بس نسيان" التي تهدف لرفع الوعي بمرض الزهايمر، وتغيير نظرة المجتمع عن أعراض مرض الزهايمر التي لا تقتصر على النسيان، وإنما تشكل أبعادها خطرًا على المريض وذويه.

وتشمل الحملة مشاركة قطاعات عدة، آمنت بأهمية التوعية، وأسهمت في تثقيف منسوبيها أملاً بالوصول للعديد من الأسر التي لا تزال تتخبط في دوامة المرض جهلاً منها بأعراضه.

ومن أهم ركائز الحملة البرامج الترفيهية للمرضى، والبرامج التدريبية التأهيلية لذويهم، والعيادات المجانية للتشخيص والعلاج، إضافة للمحاضرات التوعوية التي يقدمها نخبة متميزة من الأطباء والمختصين، وحملة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة للتغطية الإعلامية الصحفية، كالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وصحيفة سبق الإلكترونية، والصحف المرئية، وإعلانات الطرق.. وذلك بدعم من أمانة الرياض و"العربية لإعلانات الطرق".

كما تضمنت الحملة مشاركة العديد من القطاعات والجهات المساندة. ومن أبرز تلك القطاعات أمانة منطقة الرياض، هيئة حقوق الإنسان، المؤسسة العامة للتقاعد (المدينة الرقمية الرائدة)، وزارة التخطيط والاقتصاد، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مركز الإنجاز والتدخل السريع، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية.

وحظيت الحملة بمساهمة القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية في مناطق السعودية المختلفة، على رأسها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض وجدة، الشؤون الصحية بالحرس الوطني بجميع مناطق السعودية، برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض والمنطقة الشرقية، مدينة الأمير سلطان الطبية للقوات المسلحة، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مستشفى الملك خالد الجامعي، مدينة الملك سعود الطبية، مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية والمجلس الصحي السعودي.. إضافة للمستشفيات الخاصة كمستشفى المملكة ومستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري بالرياض، ومستشفيات المانع بالمنطقة الشرقية، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، ومركز انطلاق وطموح ومركز سواك الطبي بالمنطقة الشرقية.

كما تفاعلت قطاعات أكاديمية عدة لمواكبة البرامج التوعوية بالشهر العالمي للزهايمر، منها جامعة الملك سعود سعود بن عبدالعزيز الطبية وجامعة الفيصل وجامعة اليمامة بالرياض وجامعة عفة بجدة، ومدارس الملك فيصل، وذلك بإطلاق الحملة في مقرها دعمًا لمرضى الزهايمر، وإيمانًا بأهمية رفع الوعي بأعراض هذا المرض، وضرورة التشخيص المبكر لدى كبار السن ممن يظهر عليهم أحد هذه الأعراض.

كما كان للقطاع الخاص دور بارز في هذه الحملة ممثلاً في الشركة السعودية للكهرباء (المساند الاستراتيجي للجمعية)، ومجموعة عبدالمحسن الحكير، والبنك السعودي الأمريكي "سامبا" (مساند استراتيجي)، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، ومصرف الراجحي.

وحازت الحملة مشاركة مجتمعية واسعة في دلالة واضحة على الثقة التي يوليها المجتمع والقطاعات المشاركة كافة للجمعية، وحرصهم على المشاركة في حملة التوعية مع روادهم ردًّا لجميل آبائنا وأمهاتنا من مرضى الزهايمر.

كما كان لقطاع الأطعمة والمطاعم السبق بالتفاعل مع هذه الحملة؛ إذ تضم القائمة مشاركة سلسلة مطاعم هناد المحدودة (لينوتر-امبرز-إنتركوت)، نزومي وايرث كافية، إضافة لمطاعم لافاش، وأوف وايت، وكذلك مطاعم فور توينز، وتولف كوب، ولامولا، وتورتا آند مور، وشيرو وتشنك، وذا إيتش، وفور توينز، وشي آند أي سويت، وبوز ولين ميلز، وبوتوم برجر بالرياض. كما شملت القائمة مقهى أوغست، ومطعم الفريج بالمنطقة الشرقية.

كما شارك من جدة في هذه الحملة كل من مطعم شبابيك، وماستر جوس، وسلسلة مطاعم روستو بنجابي، وميد كافيه، وملتي بايتس. وكذلك أنارت العديد من الأبراج مبانيها تقديرًا منها لمرضى الزهايمر وذويهم باللون البنفسجي (اللون العالمي للزهايمر)، على رأسها الفيصلية، والمدينة الرقمية الرائدة، وبرج المملكة، وفندق وسبا لوذان، وقاعة نيارة للاحتفالات المؤتمرات، وبرج الملك بجدة.

وشاركت في هذه الحملة أيضًا نخبة من الفنانات السعوديات من "هنا آرت"، ومبادرة تعاون، بدعم من كيوريو، وذلك من خلال رسم إطارات أركان التصوير بطريقة عصرية، تعكس أعراض مرض الزهايمر، وتأثيره على المريض وأسرته ومحبيه. كما أسهمت قطاعات أخرى كمحطات ساسكو، وبالونايزر، وسكرب إن، وعدد من القطاعات الخيرية، كمركز الملك سلمان الاجتماعي، وجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، وجمعية الوفاء الخيرية، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

ومن القطاعات الرياضية كانت هناك مشاركة من كل من وقت اللياقة، وفت فور ايفر، ومركز الملتقى النسائي، وفرنيه سبا.

الجدير بالذكر أن الجمعية تطلق حملاتها التوعوية بمرض الزهايمر تزامنًا مع ما يقام من برامج ومشاريع توعوية بهذا الشهر منذ عام ٢٠١٢م؛ كونها الوحيدة في مسؤوليتها عن فئة كبار السن، ولكونها عضوًا في منظمة الزهايمر العالمية بوصفها أول جمعية تحظى بهذه العضوية، وتشارك مدن العالم كافة تمثيل أوطانهم بالحملات التوعوية المقامة في وقفة للتصدي لهذا المرض؛ إذ تفجع كل ٣ ثوانٍ أسرة في العالم بإصابة عزيز عليها بالمرض.

وتوجِّه الجمعية نداءها لأفراد المجتمع للالتفاف حول هذه الجمعية، وخلق مجتمع واعٍ بأعراض مرض الزهايمر، وطرق التعامل معه، وتوجيه الأسر التي يظهر عليها علامات المرض للتواصل مع الجمعية.

ولمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112، وحسابات التواصل الاجتماعي (تويتر- انسجرام- فيس بوك –سناب شات) @Saudialzheimer .