جازان.. قطار رواتب يناير يفوت أعضاء المجالس البلدية

لم تصرف لهم حتى هذا الوقت ولم تصلهم أي أسباب للتأخير

عبر قطار رواتب شهر يناير، واجتاز الجدل واللغط الذي شهده من جراء العلاوة السنوية، دون أن يتوقف عند محطة صرف مكافآت أعضاء المجالس البلدية بمنطقة جازان في الوقت الذي لم تصل فيه مبررات واضحة للأعضاء في هذه المجالس.

وأكد عدد من أعضاء المجالس في وسط وشمال وجنوب منطقة جازان أن المكافآت الشهرية لم يتم صرفها لهم حتى هذا الوقت، ولم تصلهم أي أسباب لتأخير صرفها.

وطالب أعضاء المجالس البلدية وزير الشؤون البلدية والقروية بالنظر في تأخير مكافآتهم، والتوجيه لمن يلزم بإنهاء إجراءات الصرف.