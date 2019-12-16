فيديو مروّع.. لماذا أطلق ضباط الشرطة الأمريكية الرصاص على زميلهم؟

صرخ أحدهم: "إنه يسحب مسدسه".. وانهمرت "النيران الصديقة"

في حادث "نيران صديقة"، كشف شريط فيديو مروع، عن لحظة قيام ضباط بشرطة مدينة نيويورك الأمريكية، بإطلاق الرصاص على زميلهم وقتله بالخطأ، أثناء اشتباكه مع متهم يحمل مسدسًا.

وتحت عنوان "قتل بنيران صديقة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث مساء يوم 29 سبتمبر الماضي، في حي برونكس بمدينة نيويورك، ونشرت الشرطة الفيديو مؤخرًا عقب انتهاء التحقيقات في الحادث، والتي أكدت أن الضابط براين مولكين (33 عامًا) قد قُتل بـ"نيران صديقة"، عندما أطلق زملاؤه الضباط الرصاص، أثناء اشتباكه مع المشتبه به أنطونيو وليامز (27 عاماً)، كما قُتل "وليامز" في الحادث.. وأن إطلاق النار من قِبَل الضباط تم بـ"إهمال".

وكشف شريط الفيديو، الذي التقطته كاميرات الضباط، أن الضابط "مولكين" وزميله روبرت وتشرز، أوقفا سيارة المشتبه به "وليامز"؛ وذلك لسؤاله عن واقعة إطلاق نار حدثت بالتجمع السكني في برونكس مؤخرًا؛ لكن ما إن أوقفت الشرطة السيارة، حتى هرب "وليامز"، فجرى الضابط "مولكين" خلفه، وتَبِعه عدد من الضباط كانوا متواجدين، وعلى رصيف الشارع، تمكّن "مولكين" من الإمساك بـ"وليامز"، واشتبك معه.

وفي لحظة الاشتباك، حاول المشتبه به "وليامز" مد يده من أجل سحب مسدس من ملابسه، وهنا صرخ أحد الضباط "إنه يسحب مسدسه"، وبعدها توالى إطلاق الرصاص بهدف إصابة المشتبه به؛ لكن رصاصة أصابت زميلهم "مولكين" وتسببت في قتله.

وكشفت التحقيقات، أن ستة ضباط كانوا متواجدين وقد أطلقوا جميعًا النار، ومن بينهم "مولكين " الذي أطلق خمس رصاصات، كما عُثر على مسدس في ملابس "وليامز"، بعد نهاية الواقعة.