سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحتفي باليوم الوطني الـ 91

إقامة عدد من الفعاليات المعبّرة عن المناسبة

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، بحضور نائب رئيس البعثة سامر بن إبراهيم الخراشي؛ ورؤساء الملحقيات التابعة للسفارة، والمكاتب السعودية في أمريكا.

وتخلل الحفل إقامة عددٍ من الفعاليات المعبّرة عن هذه المناسبة.