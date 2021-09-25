سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحتفي باليوم الوطني الـ 91

إقامة عدد من الفعاليات المعبّرة عن المناسبة

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، بحضور نائب رئيس البعثة سامر بن إبراهيم الخراشي؛ ورؤساء الملحقيات التابعة للسفارة، والمكاتب السعودية في أمريكا.

وتخلل الحفل إقامة عددٍ من الفعاليات المعبّرة عن هذه المناسبة.

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25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 10:25 AM

إقامة عدد من الفعاليات المعبّرة عن المناسبة

سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحتفي باليوم الوطني الـ 91

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، بحضور نائب رئيس البعثة سامر بن إبراهيم الخراشي؛ ورؤساء الملحقيات التابعة للسفارة، والمكاتب السعودية في أمريكا.

وتخلل الحفل إقامة عددٍ من الفعاليات المعبّرة عن هذه المناسبة.

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