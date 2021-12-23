مطار أبها الدولي.. حركة المسافرين تسير بشكل طبيعي بعد المحاولة الفاشلة

"التحالف" كان قد أعلن تدمير مُسَيَّرة مفخخة كاشفًا عن تناثر شظايا دون إصابات

تتواصل حركة المسافرين في مطار أبها بشكل طبيعي، عقب محاولة الاستهداف الحوثية الفاشلة.

ونقلت قناة "الإخبارية" عن مراسلها بالمطار أن الوضع يسير بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تدمير طائرة مُسَيَّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف: شظايا المُسَيَّرة التي تم إسقاطها تناثرت في محيط مطار أبها دون وقوع إصابات، ورصدنا مصدر التهديد، وسنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.