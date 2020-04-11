بجانب السلة الرمضانية.. "بر حجر" تطلق مشروع "عون" للمتضررين من كورونا

يقدِّم ٢٩٠٠ ريال لكل أسرة موزعة على إعانات فورية وسلال غذائية وخدمات أخرى

أطلقت جمعية البر بـ"حجر" مشروع السلة الرمضانية لشهر رمضان هذا العام، وهو المشروع الذي تشرف عليه الجمعية هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وتفصيلاً، ترعى الجمعية خمسة مشاريع في شهر رمضان المبارك، هي: السفرة الرمضانية، إفطار صائم، عمرة في رمضان، زكاة الفطر، إضافة إلى مشروع السلة الرمضانية، ولكن في ظل هذه الجائحة ركزت الجمعية على مشروع السلة الرمضانية دون غيره.

وتحتوي السلة الرمضانية التي تعدها الجمعية على أفضل وأجود الأصناف؛ لتلبي احتياجات الفئات المسجلة لدى الجمعية، وهي مصنفه كالآتي:

فئة (أ) وعددها ١١٧ أسرة، فئة (ب) وعددها ٣٤ أسرة، فئة (ج) وعددها ٨٥ أسرة، إضافة إلى أسر السجناء خمس أُسر، و٥٣ أسرة يتيم، و١٦ امرأة مطلقة، وأخيرًا ١٥٦ أرملة.

وانطلاقًا من دورها الاجتماعي، أطلقت الجمعية إضافة للسلة الرمضانية مشروع "عون" الذي يلامس حال الأسر المتضررة بسبب توقُّف مصالحهم من جراء جائحة كورونا. ويقدم المشروع ٢٩٠٠ ريال لكل أسرة موزعة على إعانات فورية وسلال غذائية ومواد تنظيف، إضافة إلى خدمات أخرى.

وتدعو الجمعية رجال الأعمال وأصحاب القلوب الرحيمة للمساهمة في مشاريعها عبر حساباتها الرسمية، أو واتساب: 966533629900.