بيان أمني .. أميركا تطالب رعاياها في إثيوبيا بمغادرتها على الفور

أرجعت السبب إلى تردي الأوضاع

أصدرت السفارة الأميركية لدى أديس أبابا، اليوم (الأحد)، بياناً أمنياً طالبت من خلاله رعاياها، بمغادرة إثيوبيا على الفور، نظراً لتردي الأوضاع الأمنية هناك، باستخدام الوسائل التجارية المتاحة.

وقالت السفارة عبر موقعها: "على مواطني الولايات المتحدة في إثيوبيا المغادرة الآن باستخدام الخيارات المتاحة تجاريًا، إذ أنه من غير المرجح أن تكون السفارة قادرة على مساعدة الراغبين في المغادرة إذا كانت الخيارات التجارية غير متاحة".