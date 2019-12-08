الرياض.. "مكافحة المخدرات" تعرّف منسوبي قطار SAR بطرق أساليب التفتيش

محاضرة صاحبها معرض يحتوي على عينات حية لأنواع المخدرات وأخرى تشبيهية

نظمت المديرية العامة لمكافحة المخـدرات بمنطقة الريـاض اليوم، محاضرة تفاعلية بعنوان "طرق وأساليب التفتيش"، وذلك بمقر محطة قطار SAR بالشركة السعودية للخطوط الحديدية، وتعد هذه المحاضرة الثاني لمنسوبي ومنسوبات قطار SAR التي نفذتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض لرفع الوعي والتثقيف بأساليب وطرق التفتيش.

وتناول مدير إدارة العمليات بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض العميد صالح اللحيدان خلال المحاضرة محاور طرق وأساليب التفتيش، كما صاحبها معرض يحتوي على عينات حية لأنواع المخدرات وعينات تشبيهية ونشرات توعوية.

وتأتي المحاضرة استمراراً للبرامج الوقائية والتدريبية التوعوية المكثفة التي تقدمها مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض لمكافحة هذه الآفة المدمرة لشرائح المجتمع كافة، وتوثيق أواصر التعاون بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض ومختلف القطاعات ذات العلاقة التي تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية الهادفة لجميع قطاعات المجتمع.