شاهد.. قطعة حديدية في وجبة عشاء مواطن بالقوز

طالب بفرض عقوبات على المطاعم التي لا تهتم بالنظافة

فوجئ أحد المواطنين في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، بوجود قطعة حديدية داخل وجبة عشاء اشتراها مساء الليلة من أحد المطاعم المشهورة بالقوز، الأمر الذي أذهله ووضعه في حيرة لكِبَر حجم القطعة الحديدية.

وقال المواطن لـ"سبق": "توقفت عند أحد المطاعم في القوز -تحتفظ "سبق" باسمه- لشراء وجبة عشاء مساء اليوم الخميس، وبدت الأمور تسير بشكل طبيعي، وعندما ذهبت إلى المنزل، تفاجأت من وجود القطعة الحديدية الملتصقة مع الطعام وأذهلني الموقف بوجود هذه القطعة في الطعام".

وطالب المواطن بفرض العقوبات على مثل تلك المطاعم التي لا تهتم بالنظافة؛ مما يؤدي إلى وجود قطع حديدية أو ما شابه في الوجبات الغذائية التي تقدمها، ما يستوجب رقابة صارمة من قِبل مراقبي البلدية؛ حمايةً للناس من مثل تلك المخالفات التي قد تُلحق الضرر بهم وتعرضهم للأمراض والتسمم.

من جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، أن البلدية حريصة كل الحرص على سلامة وصحة المواطن والمقيم، مؤكدًا أنها لن تتهاون بتطبيق النظام بحق كل مخالف ومتهاون بصحة الجميع. وكما طالب المواطن صاحب الشكوى بالمسارعة وإيصال البلاغ بشكل رسمي عبر نظام البلاغات 940، والبلدية ستتابع شكوى المواطن عن وجود قطعة حديدية داخل وجبة قام بشرائها من أحد المطاعم، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة الموضوع للجهات المختصة في البلدية لمتابعة الشكوى.

وكان "سبق" نشرت شكوى مساء يوم الاثنين الماضي لمواطن وجد ذبابًا في وجبة غداء اشتراها من أحد المطاعم بالقوز بعنوان "شاهد.. مواطن يرصد "ذبابًا" مع الأكل بمطعم شهير بالقوز"، وأوصلت "سبق" شكوى المواطن لبلدية القوز، والتي بدورها تابعت الموضوع من جهتها.