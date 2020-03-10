للعام الثاني.. "زين السعودية" تشارك في المعرض السعودي لإنترنت الأشياء

تستعرض أحدث حلول قطاع الأعمال في الفترة الممتدة ما بين 8 و10 مارس

أعلنت "زين السعودية" عن مشاركتها، للعام الثاني على التوالي، في رعاية فعاليات "المعرض والمؤتمر السعودي لإنترنت الأشياء "IoT " الذي يُقام في دورته الثالثة في مدينة الرياض، في الفترة الممتدة ما بين 8 و10 مارس، وذلك كشريك داعم.

ومن خلال "زين أعمال"، تقدم "زين السعودية" لعملائها أحدث الحلول التقنية المبتكرة في مجال إنترنت الأشياء والمدن الذكية، وتقنيات الجيل الخامس 5G؛ التي توفر باقات بيانات إنترنت الأشياء والربط بين الأجهزة (M2M) عبر تطبيقات خاصة لتسيير الأعمال وتعزيز تكاملها، وتغطي مختلف القطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية، الرعاية الطبية، الصناعة والطاقة وإدارة المباني، والخدمات العامة وقطاع التجزئة، وغيرها.

وسيتم تقديم "سحابة زين" المخصصة لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة ريادة الأعمال، وتطبيقات تشغيل الطائرات من دون طيار، والتي تقدم خدمات جمع المعلومات ومعالجتها عبر أنظمة تعتمد على التحليلات والذكاء الصناعي والشبكات السحابية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: رعاية هذا الحدث والمشاركة فيه من خلال جناح خاص في المعرض، ستشكل فرصة هامة "لزين أعمال" لاستعراض خدماتها وتطبيقاتها الرقمية المتطورة المخصصة لقطاع الأعمال.

وأضاف: زين السعودية تُعدّ مساهماً فاعلاً في رسم الخطط الرامية ودفع عجلة التحول الرقمي في المملكة في إطار "رؤية السعودية 2030".

جدير بالذكر أن "زين أعمال" توفر خدماتها الرقمية من خلال الترخيص الموحد الذي حصلت عليه زين السعودية الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات، تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم "61534" الصادر بتاريخ 30/ 12/ 1437هـ؛ والذي يسمح بتقديم خدمات متنقلة وثابتة "صوت وبيانات" وخدمات أخرى مدرجة ضمن التراخيص الموحدة.

وأسهم ذلك في تعزيز مكانة "زين أعمال" كمزود خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للقطاعين العام والخاص مسجلة عدد من قصص النجاح مع شركائها من القطاعين، من ابرزهم "وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، ووزارة التعليم، أرامكو السعودية، الخطوط الجوية السعودية، وعدد من المشاريع العملاقة بينها شركة نيوم، القدّية، مطارات الرياض وغيرها".