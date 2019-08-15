بنتن: بدأنا في الاستعداد لموسم الحج المقبل وتطوير الخدمات بالمشاعر

كرم رؤساء مكاتب شؤون الحجاج وضيوف الندوات الدعوية

أقامت وزارة الحج والعمرة مساء اليوم الحفل السنوي التكريمي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج، وضيوف ندوة الحج الكبرى لعام 1440 بجدة، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن وبحضور نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط

وأكد بنتن في كلمة أمام الحضور أن هدف وزارة الحج والعمرة تنفيذ خطة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وقال من اليوم نعمل مستعدين لموسم الحج القادم، ونحن مسرورين وفرحين ببهجة الحجاج لأننا نعيش معهم وبينهم ونكون في خدمتهم.

وأضاف" بنتن " أن مسؤولي الوزارة تواجدوا في بلدان الحجاج لتنظيم التأشيرات، وتواجدو في المنافذ وفي استقبال الحجاج في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، حرصاً منا بأن نكون مع الحاج في كل محطات رحلته لأداء ركن الإسلام الخامس.

وقال " بنتن " نعرف كم يبذل الحاج من جهد وترتيبات حتى يحظى بفرصة الحج، ونقدر رغبة الذي يسكن في الغابة ومن يسكن الجبل، ومن يعيش حياة عصيبة ومن يعيش حياة ميسرة، الأطفال وكبار السن، ونحن نتعامل مع كافة الأطياف ونعد ذلك تنوعاً وتناغماً وسبباً للعمل المتوازن وتحقيق مساواة في الخدمات.

ونوه "بنتن "على حرص الوزاره على تعزيز الإيجابيات، وفي نفس الوقت نحرص على معالجة السلبيات، وكل عمل يتطلب النقد حتى يتطور.

وقال: نعتني بكل خطوة في طريق الحاج، من نقل وسكن وإنهاء إجراءات وتسهيل الخدمات وحساب كل زمن وخطوة لابتكار مزيد من المبادرات بهدف تطوير الخدمات المقدمه للحاج والمعتمر، والعمل على توفير رقابة ومتابعة لحظة حتى نحقق أعلى معايير الجودة.

وأكد "بنتن "حرص المملكة على تطوير الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، لا سيما أنها أوجدت برنامجاً خاصاً بخدمة ضيوف الرحمن، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة، لتستمر خدمة ضيوف الرحمن بمستويات عالية، خلال خطة تشارك فيها الجهات ذات العلاقه بخدمة حجاج ومعتمري وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف وقال بنتن غداً الجمعة يؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط استعدادات لضمان وسلامة هؤلاء الحجاج من كل الجهات الخدمية وأوضح بنتن بأنه سيتم البدء في منح تأشيرات العمرة.

ثم ألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج، أثنى فيها على جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين فيما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام، بفضل الله ثم الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف لمست وزملائي في بعثات الحج حسن التخطيط ودقة التنظيم من قبل وزارة الحج والعمرة وكل الأعمال والجهود في خدمة ضيوف الرحمن تدل على تعظيم البلد الحرام".

وأشار الي ان الخدمات والمشاريع والمبادرات التي نفذت هذا العام ساهمت بشكل كبير في تيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

فيما ألقى الدكتور رجب سوما من دولة كوسوفا، كلمة ضيوف ندوة الحج الكبرى، قدم فيها شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من خدمات في سبيل راحة ضيوف الرحمن.

وقال إن حج هذا العام شهد مشاريع عملاقة ومبادرات مباركه كانت عوناً للمسلمين في أداء نسكهم بكل أمن وطمأنينة.

وفي الختام كرم وزير الحج والعمرة رؤساء مكاتب شؤن الحجاج وضيوف ندوة الحج.