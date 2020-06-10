رياح شبه قوية .. الحصيني: انحسار الحالة الممطرة بعسير وجازان

قال: تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة أحياناً

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء انحسار الحالة الممطرة نواحي مناطق عسير وجازان، خاصة المرتفعات، وعلى سلطنة عُمان والإمارات العربية واليمن، متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على طول الساحل الغربي والشمالية وجنوب الشرقية مع غبار.