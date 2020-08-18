"البق الدقيقي" يفتك بثمار "فيفاء".. و"الزراعة" تنفي تأثيرها على النباتات الاقتصادية

نشرتها "البيئة" قبل أعوام بمباركة "الفاو" بهدف القضاء على "البلس" الضار

تضاءل حصاد محافظة فيفاء الزراعي لهذا العام، بعد ظهور علامات فساد على بعض الثمار وعدم نضوج، كثمار البرشومي والقشطة، أو ما يسمى محليًا في فيفاء بالسفرجل.

وتفصيلاً، أكد مزارعون لـ"سبق" تضررهم إزاء فساد المحاصيل الزراعية بفيفاء، وظهور ما يشبه البكتيريا حول الأشجار والثمار، مؤكدين عدم فساده وظهوره بهذا الشكل إلا بعد نشر حشرة "البق الدقيقي" في المحافظة، والذي كان الهدف من نشره القضاء على نبات التين الشوكي الضار، إلا أنه قضى على محاصيل وثمار نافعة؛ بحسب ما ذكره المزارعون.

ونفت "زراعة جازان"، ما أكده مزارعو فيفاء، وردًا على استفسار "سبق"، والصور التي وثقتها لانتشار "البق الدقيقي" في الثمار؛ أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بأن الوزارة لها جهود في مكافحة نبتة البلس، وكانت الانطلاقة من عام ١٤٣٥هـ، ونسبة القضاء عليها٩٠%، وذلك وفقًا للخطوط التوجيهية لنظام الحجر الزراعي للمنظمة الدولية لوقاية النبات، تم إجراء عدد من التجارب على حشرة cochineal Dactylopius opuntiae biotype stricta التي تم إكثارها داخل حاويات بلاستيكية في محجر الوزارة في جازان، وذلك لاختبار مدى حساسية أنواع المزروعات الاقتصادية في المنطقة للعدو الحيوي المستورد.

وأضاف الفرع: "نشير إلى أن نتائج الاختبارات أثبتت نجاح استخدام حشرة cochineal في السيطرة على النبات المضيف البلس، دون التأثير على النباتات الاقتصادية الأخرى".

وكانت وزارة البيئة قد جلبت حشرة "البق الدقيقي" قبل أعوام، بمباركة من خبراء منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، بهدف القضاء على نبات البلس الضار، والذي توسع في الانتشار بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.