البحرية البريطانية تعلن انتهاء اختطاف الناقلة قبالة سواحل الإمارات: الخاطفون غادروها

كانت قد أفادت بأن عملية اقتحام وقعت لسفينة "أسفالت برينسيس" واحتجاز الطاقم كرهائن

أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، الأربعاء، أن من صعدوا على متن ناقلة "أسفالت برينسيس"، تركوها قبالة ساحل الإمارات والناقلة في أمان وانتهت الواقعة.

وكانت هيئة العمليات البحرية البريطانية، قد أفادت بأن عملية اقتحام وقعت لسفينة "أسفالت برينسيس" التي تديرها شركة "زودياك" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن.

وتحدثت تقارير إعلامية أن السفينة تم اختطافها وتتجه إلى سواحل إيران.

ورجحت التقارير وقوف إيران وراء احتجاز السفينة؛ لكن القوات المسلحة الإيرانية نفت صحة الأنباء بهذا الخصوص.