القصيم.. إنهاء إجراءات إطلاق 101 مستفيد من العفو الملكي

ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن المساجين

أطلقت إدارة سجون منطقة القصيم سراح 101 مستفيد من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن المساجين، وذلك بالتنسيق مع لجان العفو بإمارة المنطقة.



وقال وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي: لجان العفو في الإمارة مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح ممن تنطبق على حالاتهم شروط العفو، واللائحة المنظمة لذلك, بمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.