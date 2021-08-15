طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع

استولت على جلال آباد دون قتال بعد ساعات من اقتحامها مزار الشريف

باتت أجواء الهلع تسيطر على السكان في العاصمة الأفغانية كابل، مع استمرار تقدم عناصر طالبان باتجاه المدينة؛ فيما تُواصل واشنطن إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من العاصمة.

وتفصيلًا، وفي أحدث التقارير من أفغانستان، قال وزير الداخلية الأفغاني: إن حركة طالبان بدأت باقتحام العاصمة كابل من جميع الجهات.

وقبل ذلك بقليل، أعلنت حركة طالبان السيطرة على مقاطعة باغرام بولاية بروان شمال شرقي العاصمة كابل، بعد ساعات قليلة من سيطرتها على عاصمة ولاية ميدان وردك غربي كابل، والحدود الأفغانية الباكستانية ومدينة جلال آباد.

يأتي هذا فيما باتت الحدود الأفغانية الباكستانية تحت سيطرة طالبان؛ بينما أغلقت باكستان معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، استولت طالبان على مدينة جلال آباد الرئيسية في شرقي أفغانستان دون قتال، بعد ساعات من سيطرتها على مزار الشريف، التي كانت آخر المعاقل الحكومية في شمالي البلاد.

وقال مسؤولون: إن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بشرق أفغانستان، اليوم الأحد، دون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لـ"رويترز": "لا توجد اشتباكات حاليًا في جلال آباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان.. فتْح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين".

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابل تسيطر عليها الحكومة.

وقال مسؤول محلي، السبت: إن مقاتلي طالبان سيطروا على مدينة مزار الشريف الواقعة في شمال أفغانستان، والتي كانت آخر معاقل الحكومة الأفغانية في الشمال، مع فرار قوات الأمن إلى حدود أوزبكستان؛ بينما تتقدم بشكل سريع دون مقاومة إلى العاصمة كابل

وفي العاصمة الأفغانية، تُواصل واشنطن إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابل؛ حيث شوهدت طائرات مروحية تهبط على مقر السفارة.

وقال مسؤولان أمريكيان لـ"رويترز"، الأحد: إن الولايات المتحدة بدأت في إجلاء دبلوماسيين من سفارتها في كابل.

وقال أحد المسؤولين: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد؛ حيث واصل مقاتلو الحركة تقدمهم الخاطف الذي أوصل حركة طالبان إلى أبواب كابل في غضون أيام.