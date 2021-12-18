كم عدد الدول التي وصلتها سلالة "أوميكرون" على مستوى العالم؟

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها اليوم، إنه تم حتى الآن اكتشاف وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، في 89 دولة.

وأضاف البيان: "مع حلول يوم 16 ديسمبر 2021، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 89 دولة، وذلك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست".

ووفقًا لمعطيات المنظمة، ينتشر أوميكرون بشكل أسرع بكثير من سلالة دلتا، في البلدان التي يتم فيها تسجيل الإصابة بشكل موثوق.

وذكرت المنظمة، أن عدد الحالات هناك يتضاعف في غضون يوم ونصف - ثلاثة أيام.