شرطة مكة تطيح بشخص تحدَّث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق

تم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته لفرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.