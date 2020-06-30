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قالت في بيانها إن استئناف التداول سيكون 5 أغسطس

"تداول": إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية 28 يوليو

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020.

وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.