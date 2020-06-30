"تداول": إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية 28 يوليو

قالت في بيانها إن استئناف التداول سيكون 5 أغسطس

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020.

وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.

شركة السوق المالية السعودية تداول إجازة عيد الأضحى

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30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 03:54 PM

قالت في بيانها إن استئناف التداول سيكون 5 أغسطس

"تداول": إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية 28 يوليو

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020.

وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.

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شركة السوق المالية السعودية تداول إجازة عيد الأضحى

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